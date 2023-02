Borsa proiettili Sanremo: Prefetto rafforza misure sicurezza

SANREMO, 11 FEB - La prefettura di Imperia ha intensificato le misure di sicurezza, in occasione dell'odierna finale del Festival di Sanremo, dopo il rinvenimento di ieri di una borsa con proiettili e polvere da sparo, in una traversa di via Fiume, a circa settecento metri dal teatro Ariston e duecentocinquanta metri dal commissariato. La decisione è stata presa in una riunione tecnica di Coordinamento, presieduta dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, alla quale hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Il piano, dunque, prevede ulteriori misure di sicurezza, dalle 14 e fino a cessate esigenze. In particolare, nella cosiddetta "zona rossa", che racchiude le principali "location" interessate dagli eventi festivalieri organizzati dalla Rai, saranno rafforzati i controlli ai varchi sia nei confronti delle persone che vi accedono sia degli eventuali bagagli o borse al seguito. La prefettura, d'intesa con la Rai, per evitare assembramenti e prolungate code ai varchi di accesso e ai point dedicati al controllo dei titoli di ingresso, invita i possessori dei biglietti che si recheranno al Teatro Ariston ad avvicinarsi all'area in questione almeno un'ora prima rispetto all'orario di ingresso in sala, previsto dalle 19.15. Inoltre, è stato deciso il rafforzamento dei controlli su tutta Sanremo con pattuglie di polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Per l'occasione, il questore Giuseppe Peritore rimodulerà i servizi attraverso la suddivisione dell'intero territorio cittadino per "quadranti", disponendo in ogni zona il costante passaggio delle pattuglie impegnate nei servizi di prevenzione. Sono stati potenziati anche i controlli ai caselli autostradali di Sanremo e di Taggia con personale della polizia stradale, che procederà al controllo delle autovetture avvalendosi anche di metal detector; mentre alla stazione ferroviaria di Sanremo la polfer effettuerà controlli sui viaggiatori con metal detector e unità cinofile anti-esplosivo. Riguardo alle iniziative di contestazione a margine del Festival, è stata confermata l'esigenza che le stesse si svolgano in forma statica.

