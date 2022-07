Borsellino: Bianchi, c'è tanta strada da fare per la verità

PALERMO, 19 LUG - "C'è sempre tanta strada da fare, però siamo sulla strada giusta. Dobbiamo esserci. per i nostri ragazzi che devono trovare un loro percorso di pace e giustizia, il ruolo della scuola è quello di accompagnarli". Lo ha detto in via D'Amelio, a Palermo, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo ai giornalisti sulla mancata verità, dopo 30 anni, sulla strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. "La cultura antimafia non è retorica - ha aggiunto - si deve fare qualcosa, molto più di qualcosa. Noi lo facciamo perché da anni lavoriamo tutti i giorni in tal senso, dovremmo farlo in tutto il Paese. Questo è un momento particolare, ma deve essere un momento che deve espandersi sulla vita quotidiana dei nostri ragazzi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA