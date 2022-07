Borsellino: per anniversario studenti colorano via D'Amelio

PALERMO, 17 LUG - Nel trentennale della strage di Via D'Amelio il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, organizza l'iniziativa "Coloriamo Via D'Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani". Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. La questione educativa assume un'importanza centrale nell'impegno del Centro studi verso le nuove generazioni, che ha contrassegnato l'intero impegno civile di Rita Borsellino, sorella di Paolo. L'evento - che ha ottenuto il patrocino gratuito della Struttura per la valorizzazione degli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gode della partnership del Ministero dell'Istruzione, dell'Università degli Studi di Enna "Kore", del Polo Bibliotecario di Enna, e di numerose assoicazioni - si svolgerà il 19 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 attorno l'albero di ulivo di Via D'Amelio e vedrà l'alternarsi di testimonianze, animazione ludica, letture all'aperto e, infine, l'intervento artistico di Salvo Piparo, attore e cuntastorie palermitano. Un evento conclusivo di un itinerario durato diversi mesi, nei quali la Bibliolapa, la biblioteca itinerante del Centro studi costruita su una moto ape, ha realizzato decine di attività nei quartieri della città. Alle ore 10.00 è prevista la visita di Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione e a seguire, alle ore 12.00, al termine delle attività ludiche, in diretta streaming dalla pagina Facebook del Centro Studi verranno proclamate le quattro opere vincitrici del Concorso nazionale "Quel fresco profumo di libertà - sesta edizione", promosso congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e dal Centro Studi con il patrocinio della Siped, la Società italiana di pedagogia, la cui proposta tematica per il presente bando è stata "I diritti civili sono i diritti degli altri".

