Bossi, chiederò a Salvini di non espellere i 3 consiglieri

MILANO, 09 DIC - "Chiederò a Matteo Salvini l'annullamento del provvedimento disciplinare per i tre consiglieri lombardi, perché la Lega ha bisogno di unità". Lo ha detto Umberto Bossi, come riporta su Facebook Paolo Grimoldi, indicato dal Senatùr come coordinatore del Comitato Nord. "Negli ultimi giorni - ha aggiunto Bossi - abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada".

