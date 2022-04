Bradisismo: scosse di terremoto nella notte a Pozzuoli

POZZUOLI, 07 APR - L'attività sismica per i fenomeni dovuti al bradisismo flegreo è proseguita anche la notte scorsa. Registrati cinque nuovi eventi dalla mezzanotte di ieri, tra le 2,16 e le 5,20. La scossa più intensa alle ore 2,16 di magnitudo 1,9 della scala Richter alla profondità di 1400 metri, con epicentro in prossimità del vulcano Solfatara. Gli altri eventi di bassa energia hanno avuto tutti epicentro il lungomare di via Napoli tra il Rione Terra e località La Pietra e sono stati accompagnati da boati. Sempre attiva l'azione di verifica e controllo sul territorio da parte dell'unità comunale di Protezione Civile e della polizia municipale per eventuali danni alle strutture.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA