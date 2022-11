Bufera di neve su cima Marmolada, termometro scende a -11

BELLUNO, 18 NOV - Un colpo di vero inverno oggi sulla Marmolada, con una bufera di neve e vento che si è abbattuta in mattinata sulla cima del massiccio, a oltre 3.300 metri di quota. Le web cam posizionate a Punta Penia hanno documentato il passaggio della perturbazione fredda, con una nevicata fitta come 'polvere', soffiata dal vento in un paesaggio completamente bianco. Verso metà giornata il tempo è migliorato, e anche sul tormentato ghiacciaio della Marmolada - dove da ieri è stata tolta la zona rossa dopo il disastro di luglio - è ricomparso un po' di sole. Netto il calo della temperatura: in serata il termometro sulla cima segnava 11 gradi sotto zero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA