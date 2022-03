Busta con proiettile a Pregliasco, aperta inchiesta a Milano

MILANO, 04 MAR - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, con l'accusa di minacce aggravate e di detenzione di munizione, sulla busta con un proiettile che è stata recapitata ieri mattina al virologo Fabrizio Pregliasco. L'inchiesta è coordinata dal capo del pool dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, che ha delegato alla Digos di Milano gli accertamenti. Tra gli elementi che verranno analizzati, le tracce di dna e le impronte sulla lettera e il proiettile. Come ha raccontato ieri lo stesso Pregliasco, i suoi collaboratori avrebbero aperto la missiva con i guanti, preservando così la possibilità di effettuare un'analisi efficace delle tracce biologiche. "Stamattina, mentre stavo facendo lezione ai miei studenti universitari - aveva affermato ieri Pregliasco - mi hanno avvisato con un messaggio dal laboratorio che era arrivata una busta anonima, con dentro un piccolo proiettile e un messaggio per dirmi che spareranno alle gambe e alla pancia a me e alla mia famiglia perché propugno la vaccinazione ai bambini".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA