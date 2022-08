Cadavere carbonizzato: identificata la vittima, aveva 40 anni

BRESCIA, 30 AGO - È stato riconosciuto il cadavere trovato carbonizzato ieri nel bagagliaio di un'auto a Cologne, nel Bresciano. Si tratta di un quarantenne kosovaro da tempo residente in provincia di Brescia e in passato coinvolto in vicende di droga. Nel pomeriggio sarà eseguita l'autopsia per stabilire la causa del decesso. Gli inquirenti ritengono che possa essere stato ucciso altrove e poi portato nelle campagne di Cologne dove l'auto è stata data alle fiamme.

