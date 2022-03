Cadavere carbonizzato in auto incendiata nel Napoletano

NAPOLI, 04 MAR - Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato ad Acerra dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. I militari erano intervenuti in località 'Ponte dei cani' per una segnalazione di una Fiat 600 in fiamme. All'interno del veicolo incendiato è stato trovato il cadavere. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna per l'identificazione del cadavere, per il quale è stata disposta l'autopsia, e chiarire quanto accaduto.

