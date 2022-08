Cadavere carbonizzato non è del proprietario dell'auto bruciata

BRESCIA, 30 AGO - Non è del proprietario dell'auto il corpo carbonizzato trovato nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme ieri a Cologne, nelle campagne della Franciacorta in provincia di Brescia. La vettura è intestata a un 34enne straniero che è stato sentito dalle forze dell'ordine e che non aveva denunciato il furto della Range Rover. Servirà l'esame del dna per provare a risalire all'identità del cadavere che è irriconoscibile. Nel frattempo gli inquirenti stanno ricostruendo il percorso dell'auto sul territorio nelle ultime ore. Testimoni l'hanno vista sfrecciare nel primo pomeriggio di ieri tra i vigneti di Cologne dove l'auto è stata poi trovata avvolta dalle fiamme.

