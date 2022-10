Cade da bici con mamma, bimbo di 3 anni in ospedale, grave

PORDENONE, 15 OTT - Un bambino, di tre anni, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute questo pomeriggio dopo essere caduto dalla bicicletta dove era stato assicurato al seggiolino, con il caschetto, dalla mamma. La donna stava pedalando quando è caduta accidentalmente e con lei il piccolo, che ha battuto la testa riportando un forte trauma cranico. Sul posto è giunta in pochi minuti una ambulanza proveniente da Pordenone e gli infermieri della centrale Sores Struttura operativa sanitaria emergenza regionale, resisi conto della gravità delle condizioni del bimbo, hanno allertato anche l'elicottero. L'equipe sanitaria ha stabilizzato il bambino, trasferito poi in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA