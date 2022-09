Cade da tetto centro Poste, morto nel Pisano

PISA, 06 SET - Incidente mortale sul lavoro a Ponsacco (Pisa) dove un 55enne è morto dopo essere caduto dal tetto di un centro distribuzione di Poste Italiane. La vittima è Valerio Beccaro, originario di Livorno, che si occupava di manutenzioni degli uffici. L'uomo stava compiendo un sopralluogo sul tetto della struttura per verificare il motivo di qualche infiltrazione. All'improvviso, per cause che devono ancora essere chiarite del tutto, forse inciampando in qualcosa ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù. Le organizzazioni sindacali regionali Cgil Slc, Cisl Slp e Uil poste parlano di "immane tragedia" ed esprimono "cordoglio e vicinanza alla famiglia". Cordoglio, in una nota, anche dalla Cgil e Slc Cgil di Pisa che si dicono attonite "di fronte a questa ennesima morte sul lavoro", "che riteniamo inaccettabile".

