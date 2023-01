PERUGIA, 16 GEN - Un uomo di 56 anni, italiano, è morto mentre stava lavorando in un condominio di San Mariano di Corciano, dove era impegnato nella pulizia delle vetrate. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'uomo è morto in seguito ad una caduta di diversi metri. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

