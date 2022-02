Cade in crepaccio su Piccolo Cervino, soccorsi in azione

AOSTA, 26 FEB - Un escursionista italiano è caduto in un crepaccio poco sotto la cima del Piccolo Cervino, a circa 3.700 metri di quota, in territorio svizzero. Procedeva con ciaspole o ramponcini, insieme alla compagna, quando un ponte di neve e ghiaccio ha ceduto ed è sprofondato nella fessura del ghiacciaio per 25 metri. I due non erano legati. Sul posto operano i soccorritori svizzeri e Air Zermatt. Soltanto una volta che sarà estratto, il medico potrà constatare con certezza le sue condizioni, che paiono quantomeno molto gravi. Le operazioni inizialmente sono state coordinate dalla Centrale unica del soccorso-Soccorso alpino valdostano.

