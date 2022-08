Cade in un dirupo, 12enne morto dopo 9 giorni

VARESE, 29 AGO - È morto dopo nove giorni in terapia intensiva Paolo Foscari, il dodicenne di Caronno Pertusella (Varese) che era rimasto gravemente ferito dopo, essere caduto in un dirupo in Valle Formazza, nel Varesotto. A nulla sono valsi i tentativi dei medici dell'ospedale di Novara, dove era stato ricoverato. L'incidente è avvenuto il 20 agosto scorso, durante una gita con la famiglia a Salecchio (Verbanio-Cusio-Ossola), a 1600 metri di quota. Dopo una caduta di diversi metri, il ragazzino era stato recuperato dai soccorritori con gravi traumi alla testa e al torace.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA