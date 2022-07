Caduta razzo cinese: anche la Sicilia nella possibile traiettoria

Nuovi aggiornamenti sulla caduta del razzo cinese "Lunga Marcia", prevista nella tarda notte di domani. In base alle previsioni attuali di caduta, la Protezione Civile ha fatto sapere che, dalle misurazioni, non si possono ancora escludere tre differenti traiettorie verso l’Italia. Queste ultime potrebbero interessare il Centro-Sud, in particolare Lazio (da Latina verso Sud), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.



