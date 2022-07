Calciatore 20enne morto durante partita, aperta un'inchiesta

CAGLIARI, 25 LUG - È morto per infarto acuto del miocardio Andrea Musiu, il calciatore di 20 anni deceduto sabato sera mentre giocava nel campo di calcio del Vecchio Borgo Sant'Elia, a Cagliari. È quando emerge dall'autopsia condotta oggi pomeriggio al Policlinico Universitario di Monserrato, dal dottor Roberto Demontis. Il medico legale, incaricato dal pm Danilo Tronci, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti, ha lavorato cinque ore per rispondere ai quesiti degli inquirenti. Gli accertamenti però non sono conclusi, bisognerà attendere il risultato degli esami istologici, di quelli genetici e l'analisi dei tracciati a cui era sottoposto il giovane. Ma non solo. La Procura adesso cercherà di approfondire altri aspetti legati alla partita a cui ha preso parte il ventenne, verificare se si trattava di un torneo, di una partita con una qualche forma di organizzazione o di un incontro tra amici. La salma del giovane in serata sarà restituita ai familiari.

