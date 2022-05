Calcio: a Bologna tre arbitre ucraine per un torneo benefico

BOLOGNA, 31 MAG - Calcio, padel e solidarietà, con il coinvolgimento di tre giovani ucraine, in qualità di arbitre professioniste. Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna l'iniziativa benefica 'Il cuore scende in campo per la Mongolfiera', alla sua settima edizione; un torneo di calcio con dodici squadre, formate da rappresentative di avvocati, carabinieri, guardia di finanza, aziende e associazioni del territorio bolognese, che ha preso il via il 24 maggio e si concluderà con le finali del 29 giugno. Le partite si disputano al campo Pallavicini a Bologna e al campo comunale di Lovoleto a Granarolo dell'Emilia. Il ricavato è devoluto a La Mongolfiera, che da oltre dieci anni attraverso bandi offre aiuto alle famiglie con figli disabili (nel 2021 sono state aiutate 164 famiglie ed erogati 174 mila euro). "Anni fa, lanciai un grido di disperazione per le difficoltà legate alla disabilità di una delle mie figlie - racconta Davide De Santis, presidente de La Mongolfiera - e quel grido in cui chiedevo 'perché proprio a mia figlia?', si è trasformato in gratitudine per ciò che abbiamo e stiamo costruendo anche per altre famiglie". Tra gli amici dell'associazione, ci sono volti noti dello sport, come l'ex calciatore rossoblù Jonatan Binotto e l'ex arbitro Nicola Rizzoli, che ha coinvolto nella direzione delle gare di questa edizione tre direttrici di gara della Premier League ucraina, Svitlana Grushko, Kristina Kozoroh e Sofiya Prychyna, fuggite dalla guerra e ospitate al Villaggio della Speranza di Villa Pallavacini. "Tornare a lavorare, a dirigere una partita dopo tanti mesi - raccontano - è stato molto emozionante, siamo davvero grate di questa opportunità". Non solo calcio, ma anche padel. "Abbiamo voluto aggiungere altre attività di raccolta fondi a sostegno de La Mongolfiera - spiega Marco Bernardi, presidente di Illumia, che sostiene l'iniziativa dalla prima edizione- Due tornei di padel, uno amatoriale l'11 giugno e un altro con ex giocatori di calcio, nel weekend dell'1-2 luglio al Country Club di Villanova di Castenaso, con la partecipazione tra gli altri di Francesco Totti, Andrea Pirlo e Tomas Locatelli".

