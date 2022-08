Calcio: Amichevoli; Fiorentina-Qatar 0-0

FIRENZE, 03 AGO - E' finita 0-0 l'amichevole della Fiorentina contro la nazionale del Qatar disputata oggi a Salisburgo. Rispetto alla gara persa con il Galatasaray domenica scorsa Vincenzo Italiano ha cambiato interamente la squadra inserendo tutti i nuovi (Gollini, Dodò al debutto dal 1', Mandragora e Jovic) e rilanciando dopo l'ultima esclusione Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, in scadenza nel 2023 e da tempo accostato a Juventus, Inter, Atletico Madrid, ha indossato la fascia di capitano. un segnale della volontà che lui resti da parte del tecnico e della società che ha pronto un rinnovo di tre anni con ingaggio triplicato. Venerdì è in programma un nuovo incontro con l'agente del difensore, Fali Ramadani. Il test odierno, l'ultimo in Austria, ha confermato la difficoltà dei viola ad essere incisivi sotto porta: due occasioni nel primo tempo di Saponara e Ikoné, un tiro pericoloso nella ripresa di Zurkwoski entrato al posto dell'infortunato Duncan (problemi alla coscia). Anche Dodò, colpito duro, è uscito zoppicante. Adesso i viola continueranno la preparazione a Salisburgo prima dell'amichevole sabato in Spagna a Siviglia contro il Betis degli ex Joaquin e Pezzella, quindi il rientro a Firenze in vista del debutto in campionato il 14 agosto al Franchi con la Cremonese. Infine il club viola ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dell'attaccante classe '99 Gabriele Gori alla Reggina.

