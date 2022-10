Calcio: Cremonese;Alvini, siamo più vicini alla prima vittoria

LA SPEZIA, 16 OTT - "Uscire con un pareggio dal Picco è un risultato positivo, che ci dà la sensazione di essere ancora più vicini alla prima vittoria in campionato". Sono le parole di Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, al termine del pareggio per 2-2 sul campo dello Spezia. Partita sbloccata subito dagli ospiti, che hanno subito la rimonta dei padroni di casa e, dopo il pareggio, hanno rischiato di perderla nel finale dopo aver fallito qualche occasione. "Siamo andati in vantaggio dopo un minuto e per paradosso il gol ha messo più ansia nella squadra. Secondo me abbiamo sempre fatto la partita oggi pomeriggio, l'abbiamo ripresa nel secondo tempo e potevamo anche vincerla - dice il tecnico -. Negli ultimi cinque minuti loro hanno provato a vincere, ma la prestazione e lo spirito è positivo. L'atteggiamento è stato positivo e mi dichiaro soddisfatto". Per il tecnico non è un'occasione persa di avvicinarsi ad una diretta avversaria. "Le due squadre possono fare un campionato diverso, forse lo Spezia ha qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza - prosegue Alvini -. Venire a fare un partita di questo tipo alla Spezia deve rendere orgogliosi i nostri calciatori. E' una squadra che rispetto tantissimo, come rispetto Gotti. La Cremonese è nel percorso giusto per ottenere qualche cosa di importante". Sulla scelta di schierare Meite dal primo minuto. "Non la rifarei, perché Ascacibar è entrato benissimo. Avevo bisogno di fisicità per contrastare i loro, ma lì abbiamo sofferto".

