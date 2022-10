Calcio: Ferrieri Caputi fischia rigore tra proteste,Var conferma

BOLOGNA, 02 OTT - Vicina all'azione, ha indicato senza esitazioni il dischetto e la sua decisione è stata confermata poco dopo dal check Var. Al minuto 37 del primo tempo di Sassuolo-Salernitana l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stata la prima donna ad assegnare un rigore nel campionato di serie A, punendo l'intervento di Maggiore su Ceide. Durante il controllo del Var i giocatori della Salernitana, come spesso succede anche con i colleghi uomini, avevano circondato la direttrice gioco, parlandole in modo concitato e chiedendole conto della decisione. Il Sassuolo ha poi trasformato con Pinamonti, per il 2-0 della squadra di casa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA