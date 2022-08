Calcio: Pinamonti, Sassuolo sarà il mio trampolino

BOLOGNA, 24 AGO - E' stato l'acquisto più oneroso nella storia del Sassuolo che ha iniziato la sua decima stagione consecutiva in serie A. Andrea Pinamonti, già impiegato in due occasioni in campionato di cui una da titolare con il Lecce, è stato ufficialmente presentato oggi dal club neroverde e dell'ad Giovanni Carnevali. Prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Questa la cifra che il Sassuolo ha definito per strappare il sì dell'Inter. Cinque anni di contratto per l'attaccante che non ha particolari rimpianti per aver lasciato l'Inter con la quale debuttò in serie A nella stagione 2016-17. "Sarò sempre grato a chi mi ha fatto crescere da quando avevo 14 anni - ha detto - non ho avuto grandi occasioni per dimostrare all'Inter ciò che posso valere, ma non ho nulla da recriminare, nessun rancore. Sono però altrettanto contento di essere arrivato a Sassuolo, un club che valorizza i giovani e che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per approdare un giorno in una big". Ventitré anni, reduce da una ottima stagione all'Empoli dove ha segnato 13 reti in 36 partite, Pinamonti è stato scelto dal Sassuolo per sostituire Scamacca venduto al West Ham. "Il Sassuolo mi ha cercato a lungo e ciò mi rende orgoglioso. Spero di fare una grande annata e di migliorarmi rispetto alla passata stagione. Il Sassuolo ha dimostrato sempre di credere nei giovani. Mi sono confrontato con l'allenatore Dionisi che mi ha spiegato il suo modo di giocare. Uno o due punte per me non fa differenza, in questi anni ha provato più cose e quindi penso di potermi adattare a qualsiasi situazione tattica. Ho sempre fatto poco caso alle cifre che mi riguardano - ha aggiunto - sono aspetti che più che altro danno ulteriori motivazioni e responsabilizzano, ma non mi pesano. La Nazionale è un obiettivo di tutti i calciatori, ma dipenderà soprattutto da me. Voglio fare bene, migliorarmi per conquistare l'azzurro".

