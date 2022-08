Calcio: Spalletti, nuovo ciclo Napoli ma ambizioni altissime

NAPOLI, 13 AGO - "Nel Napoli non ci sono più i calciatori che hanno permesso i risultati degli ultimi anni e ce ne sono altri per aprire un nuovo ciclo. Le ambizioni, però, sono sempre alte, altissime". Lo ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della partita con il Verona in programma lunedì prossimo al Bentegodi. "Abbiamo una città alle spalle - ha aggiunto il tecnico - che se lo merita. Dobbiamo subito assumerci le nostre responsabilità". "L'idea di essere io a gettare le basi per il Napoli del futuro - ha concluso Spalletti - mi stimola tantissimo. Non posso assicurare niente. Si gioca per raccogliere il massimo a disposizione. Servirà del tempo":

