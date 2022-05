Calcio: torna Mihajlovic, ma Venezia festeggia 4-3

VENEZIA, 08 MAG - Ritorno amaro per Mihajlovic in panchina al Penzo. Succede di tutto in laguna, il Venezia va avanti due a zero, si fa rimontare fino al 2-3 e chiude vincendo 4-3. Gli arancioneroverdi spezzano cosi' la serie di 10 sconfitte consecutive e non si rassegnano alla B, per la quale la matematica - in attesa anche di Cagliari-Salernitana - ancora non condanna la squadra. A sbloccare la gara è un inedito assist del portiere Maenpaa, che con un lancio lungo scavalca tutta la formazione ospite, mettendo Henry davanti a Skorupski. Il centravanti salta il portiere con un pallonetto e centra il bersaglio. Dopo 12 minuti arriva il raddoppio. Scambio Cuisance-Kyine, il marocchino viene steso al limite dell'area, bravo l'arbitro a dare il vantaggio, con Haps che si fionda sul pallone, Skorupski è in ritardo e falcia il terzino veneziano: rigore. Sul dischetto Kyine calcia alla destra del portiere. Skorupski ci arriva ma non trattiene, la palla torna al lagunare che insacca. A tenere a galla il Bologna è il cambio di Mihajlovic Orsolini, entrato al 34' per la svolta. Allo scadere del primo tempo un lancio di Barrow mette l'attaccante del Bologna davanti al portiere, che sfugge a Ceccaroni e insacca da due passi la rete del 2-1. Al 9' st la curva sud locale mette il Penzo d'accordo intonando il coro "Sinisa Sinisa" che sfocia in un applauso comune. Un minuto dopo è Arnautovic a fargli il regalo, cross dalla sinistra, De Silvestri fa da sponda di testa e l'austriaco insacca. Continua a premere il Bologna, con un Venezia scarico mentalmente che prende il terzo gol al 23'. Ceccaroni perde un pallone sanguinoso, Orsolini si invola e Maenpaa salva in angolo. Dalla palla inattiva nasce un parapiglia che finisce sui piedi di Schouten il quale di suola va via a Henry e Johnsen, fa partire una botta al limite dell'area sotto al sette del palo opposto. Il pareggio locale arriva su un calcio di rigore da parte di Aramu. che viene atterrato da Medel e l'arbitro concede la massima punizione dopo 4 minuti di check al 33'. La gioia per i padroni di casa giunge al terzo minuto di recupero: Henry calcia a botta sicura su suggerimento dalla destra, Skorupski respinge e Johnsen con un tiro a giro da dentro area segna.

