Calcio: Udinese; Sottil, domani faremo grande partita

UDINE, 29 GEN - "Torniamo a giocare in casa: nell'aria respiro un'atmosfera battagliera, è arrivato il momento di scendere in campo con una determinazione e una concentrazione superiori alle partite precedenti, mantenendo la stessa qualità che abbiamo sempre dimostrato. Mi aspetto una grande partita domani". Lo ha affermato, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil, alla vigilia della sfida con il Verona. "Nonostante la lunghissima mancanza di vittorie - ha proseguito - la squadra ha sempre giocato con grande qualità. Ora abbiamo invertito la rotta, basta errori, basta sbavature, altrimenti si rimane solo con le parole, mentre a me piace una squadra operaia, che fa, che esegue. Continuiamo a ragionare in questo modo e vogliamo dare continuità". A proposito dell'avversario di domani, Sottil ha ricordato che "il Verona lo conosciamo benissimo e ci siamo preparati a dovere, li rispettiamo molto ma vorrei concentrarmi su quello che dobbiamo fare noi. Fino alla fine dobbiamo dare battaglia, questo è lo spirito che la squadra mi ha fatto vedere, soprattutto negli ultimi giorni. Grande intensità negli allenamenti, lavoro individuale e collettivo di grande livello. Dobbiamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi." Sul fronte assenze, oltre a quelle di Masina e Deulofeu - che sarà operato in settimana - mancherà anche capitan Pereyra: "Sta recuperando da un problema muscolare che ha avuto - ha osservato l'allenatore bianconero - Non credo che sarà della partita. L'intelaiatura dell'Udinese rimane la stessa, perché è super collaudata e ci lavoriamo da mesi. È chiaro che senza Pereyra e Deulofeu, che sono molto importanti per noi, cambieranno alcune cose. Nello specifico, saranno le diverse caratteristiche di ogni giocatore a fare la differenze e il mio lavoro sarà proprio quello di renderle al massimo: Samardzic ha nelle sue corde grande qualità per contribuire a fare gol o a fare assist. Ehizibue ha fatto una buona partita a Genova e una buona settimana di lavoro, potrebbe ancora essere titolare".

