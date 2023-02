Calcio: Udinese; Thauvin, "sono in top club"

UDINE, 02 FEB - "I primi giorni sono andati benissimo. Volevo ringraziare la società e il direttore per aver fatto il possibile per farmi venire qui, in uno dei campionati migliori al mondo. Sono molto contento, il club è bellissimo. Sono rimasto impressionato per le strutture, lo stadio, il campo da gioco". Sono le prime parole di Florian Thauvin, campione del mondo con la Francia nel 2018, nella conferenza stampa di presentazione ai tifosi dell' Udinese. Thauvin ha detto di aver scelto i bianconeri "perché ho ricevuto tante chiamate della società. Per un giocatore è importante sentire la fiducia e quando c'è un piano per lui." "So che il club gioca solitamente con il modulo 3-5-2 - ha concluso - nasco come esterno a destra, ma tante volte a Marsiglia ho giocato come secondo attaccante, in grado di muovermi liberamente per il campo, dietro la prima punta. Questa è la mia posizione ideale". Alla presentazione è intervenuto anche il direttore dell'Area tecnica, Pierpaolo Marino: "Penso che ringrazieremo a lungo la famiglia Pozzo per averlo portato qui a Udine, ci darà sicuramente quel tasso di qualità tecnica utile per sostituire Deulofeu. Ha un sinistro che è un pennello: diversamente dai mancini, anche con il destro sa dipingere traiettorie niente male". "All'ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime - ha ammesso -, qualsiasi altro club probabilmente avrebbe accettato quelle cifre per Beto. Se avessimo avuto una proprietà meno appassionata e meno legata a questo club avremmo avuto brutte sorprese e ne saremmo usciti indeboliti".

