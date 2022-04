Calcio: Venezia; Zanetti, salvezza discorso ancora aperto

VENEZIA, 21 APR - "È difficile che bastino nove punti, chiaro che dipenderà da Genoa-Cagliari". Discorso salvezza ancora aperto per Paolo Zanetti, allenatore del Venezia che ora si trova ultimo a pari punti con Genoa e Salernitana. "Ora abbiamo stesse partite e stessi punti con la Salernitana - rileva -, però la corsa l'abbiamo sempre fatta su chi sta davanti. Siamo in tre a inseguire il Cagliari o probabilmente qualcun altro. Almeno per il momento". Le prossime partite non sono semplici per i lagunarie Zanetti nè è conscio. "Il calendario è più o meno difficile per tutti, adesso bisogna avere sangue freddo, guardare a quello che si può fare e non a quello che non è stato fatto - sottolinea -. Atalanta e Juve sono quasi proibitive, ma sono da giocare. Dobbiamo tirar fuori il nostro spirito di sopravvivenza, che delle volte fa cambiare i pronostici". Contro l'Atalanta sabato sarà una partita ostica: "È impossibile che non spaventi - conclude -. Vengono da un periodo particolare, tre sconfitte di fila. Ma discutere Gasperini…è straordinario, uno dei migliori in assoluto, di sempre. Ha cambiato il modo di vedere il calcio e insieme a Italiano è uno dei pochi che fa un calcio europeo, lascia in parità la difesa, non ha paura, aggredisce a tutto campo. I momenti difficili li ha anche l'Atalanta, nonostante i giocatori".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA