Caldo: Arpa Piemonte, possibili episodi instabilità su Alpi

TORINO, 19 GIU - Persiste l'alta pressione di origine africana su tutto il centro Europa, responsabile delle alte temperature del periodo e di precipitazioni molto scarse. Oggi e domani il campo di alta pressione subirà un lieve cedimento sulle Alpi dove saranno possibili locali, ma deboli episodi di instabilità. L'analisi meteorologica è dell'Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La bassa pressione attualmente presente sul Golfo di Biscaglia, prosegue, non riuscirà ad erodere completamente il robusto promontorio di alta pressione anche se, avvicinandosi progressivamente al nord Italia, determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica nella prossima settimana e un lieve calo nelle temperature massime. Per la giornata, le temperature massime previste sono di 35 gradi a Torio e ad Alessandria, 34 ad Asti e a Vercelli, 33 a Novara, 31 a Biella, 30 a Cuneo e 29 a Verbania. Le minime risultano di 23 gradi a Torino e Biella, 22 a Verbania, 21 a Cuneo e a Vercelli, 20 ad Asti e a Novara, 19 ad Alessandria.

