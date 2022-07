Caldo: infermiere di 61 anni muore mentre fa jogging

LAVAGNA, 23 LUG - Un infermiere della Asl 4 di Chiavari, Roberto Caponera, è morto questa mattina mentre faceva jogging. L'uomo stava correndo a Lavagna, alle nove del mattino, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Quando è arrivato in ospedale era già morto. Non si esclude che il caldo afoso possa essere la causa del decesso. Si tratterebbe del secondo caso dopo il lavapiatti di 47 anni morto nell'albergo dove lavorava a Diano Marina (Imperia). "L'intera comunità degli operatori della Asl 4, insieme al presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti, scrive in una nota l'Azienda sanitaria - si uniscono al dolore della famiglia del collega Roberto Caponera, improvvisamente e prematuramente deceduto questa mattina a causa di un malore". "Al cordoglio e al ricordo in questi momenti di smarrimento e incredulità - aggiunge il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia - si accompagna la consapevolezza di una carriera professionale vissuta da Roberto a servizio dei malati in sala operatoria, concreto e sostanziale contributo alla cura e guarigione di tanti di loro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA