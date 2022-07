Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per animali

TORINO, 06 LUG - Freschi e gustosi ghiaccioli per gli animali ospiti del bioparco Zoom di Torino. Non è una trovata pubblicitaria, ma una vera e propria soluzione contro il caldo record di questi giorni, trovata dalle persone addette alla cura degli animali stessi, i keeper. Ovviamente tenendo conto dei diversi gusti in fatto di cibo, innanzitutto se vegetariani o carnivori. Inseriti all'interno dei loro habitat, spesso nascosti o appesi come attività di arricchimento, affinché gli animali possano divertirsi a cercarli e a raggiungerli, i ghiaccioli vengono preparati ogni giorno e contengono, per i carnivori, pezzi di carne o pesce, mentre per giraffe, lemuri, suricati o gibboni, pezzi di frutta. Incuriositi prima e soddisfatti dopo l'assaggio, gli animali sono anche stati ripresi in un video diffuso dal bioparco stesso. Se infatti gli animali che amano l'acqua, come pinguini, ippopotami, lontre e tigri, passano le loro giornate in ammollo, per tutti gli altri i keeper hanno trovato la soluzione nel preparare freschi e gustosi ghiaccioli. "Un modo originale per nutrire gli animali e permettere loro di sopportare meglio e con gusto il clima torrido di questi giorni" dicono dal bioparco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA