BRESCIA, 24 MAR - Un camionista austriaco di 50 anni è morto in un incidente avvenuto a Odolo all'interno della Iro, Industrie riunite odolesi, in provincia di Brescia. Il camionista sarebbe stato schiacciato da un altro tir in manovra mentre scaricava del materiale.

