Camorra: DIA Salerno sequestra beni per oltre due milioni a boss

NAPOLI, 16 SET - Beni per due milioni di euro - tra cui un complesso immobiliare (Parco Concetta), costituito da alcuni appartamenti, garage ed aree non edificate che si trovano ad Angri e un'altra proprietà immobiliare (Villa Concetta C) nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino - sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno al boss detenuto Carlo Montella, condannato in via definitiva per omicidio pluriaggravato continuato, associazione di stampo camorristico, usura, estorsione. Contestualmente al decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di Nocera Inferiore e dal direttore della DIA, stato anche disposto il sequestro per equivalente di circa 160mila euro. Le indagini patrimoniali dslla Sezione di Salerno della DIA - riporta una nota - hanno consentito di formulare una valutazione di sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale del soggetto e dei suoi familiari.

