Cane azzanna al volto bimbo di 6 anni in vacanza all'Elba

RIO NELL'ELBA (LIVORNO), 03 GEN - Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane all'isola d'Elba, in una zona di Rio (Livorno). Soccorso, è stato trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino, che era in vacanza all'Elba con i genitori, ha riportato ferite al viso e alla fronte e, dopo esser stato assistito sul posto dal personale del 118 sull'isola, è stato trasferito al Meyer in codice d'urgenza giallo. Il bimbo è di nazionalità tedesca. Lo avrebbe assalito oggi un cane di grossa taglia. L'animale sarebbe di proprietà di amici di famiglia. Non è chiara al momento la dinamica che ha portato alla reazione dell'animale ma tra le ipotesi si fa quella probabile per cui il bambino stava giocando con il cane e che senza volerlo lo abbia infastidito tanto da provocare la reazione dell'animale. Il piccolo ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte. Con l'elisoccorso Pegaso 2 è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze.

