Cantieri autostrade, completata rimozione prevista per Pasqua

GENOVA, 14 APR - E' stato completato poco prima delle 11 di stamani il piano di rimozione dei cantieri presenti sulla rete ligure, ampiamente condiviso con le istituzioni territoriali in vista del periodo pasquale e dei ponti primaverili. Il programma, che prevedeva la messa a regime a partire dalla tarda mattinata di oggi - in vista degli incrementi attesi a partire dal primo pomeriggio - è stato anticipato di alcune ore da parte della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, in ragione dei primi accodamenti registrati già in mattinata. Infatti, dalle 11 circa sono disponibili due corsie al traffico in entrambi i sensi di marcia anche in A12 dove in mattinata tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno, uno degli ultimi cantieri, ora rimosso, ha determinato code fino a 10 km, attualmente in diminuzione. Lungo le altre tratte liguri non si registrano particolari disagi per gli utenti.

