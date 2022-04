Capitale europea giovani 2025, Gualtieri "sì a candidatura Roma"

ROMA, 11 APR - "Roma si candiderà come Capitale Europea dei Giovani 2025": lo dice il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri rispondendo a una domanda di uno studente a margine dell'evento "Conferenza sul futuro dell'Europa - #LaTuaParolaConta". "Ancora c'è molto da fare per i giovani sicuramente ma è nelle nostre intenzioni agire e intervenire per le generazioni più giovani. Per questo abbiamo anche designato Lorenzo Marinone come consigliere comunale con delega alle politiche giovani", continua il primo cittadino di Roma. (ANSA)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA