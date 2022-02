Carabinieri interrompono rave party illegale con 300 persone

BOLOGNA, 21 FEB - I carabinieri hanno interrotto un rave party abusivo, al quale stavano partecipando circa 300 persone. Il blitz è stato fatto ieri mattina in un terreno privato vicino a un parco eolico sulle colline di Monterenzio, Appennino bolognese, a poca distanza dal confine con la Toscana. Gran parte dei partecipanti sono stati identificati e rischiano una denuncia per invasione di terreni, oltre a sanzioni per il mancato rispetto delle norme per contenere i contagi da Covid19. Sono in corso accertamenti per individuare gli organizzatori della festa illegale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA