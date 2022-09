Carcere: in ospedale Padova nuovo reparto per i detenuti

PADOVA, 05 SET - Apre in ospedale a Padova un reparto di medicina protetta dedicato all'accoglienza dei detenuti che necessitano di assistenza per patologie che non possono esser affrontate in ambiente penitenziario. Si tratta di due stanze di degenza (ciascuna da tre posti letto, con bagno in camera), una guardiola ed un locale attrezzato per il personale di Polizia Penitenziaria, un locale sanitario per il personale d'assistenza, ed un altro dove potranno essere svolti i colloqui delle persone detenute. La struttura è stata realizzata per la sua parte edile nel 2019 - l'utilizzo è stato poi sospeso a causa della pandemia di Covid - ma nelle ultime settimane ha ricevuto una serie di ulteriori interventi e finiture, anche tecnologiche, realizzate dopo una serie di scambi informativi e confronti fra i medici dell'Azienda e i dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria. L'accordo formale per la sua attivazione è stato firmato oggi fra l'amministrazione penitenziaria e l'Azienda Ospedale Università Padova. Il reparto è stato realizzato secondo le linee di indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria emanate dalla Regione Veneto.

