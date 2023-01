Carceri: calze della Befana per figli delle detenute in Irpinia

NAPOLI, 06 GEN - Calze della Befana per i bambini ospedalizzati e socialmente disagiati in dono da parte del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria che, insieme con gli attivisti dell'associazione "Il Tappeto Volante" si sono recati all'Icam di Lauro, in provincia di Avellino, l'istituto che ospita madri detenute insieme con i loro figli, una struttura a metà strada tra il carcere e la casa familiare grazie alla quale le donne possono scontare la pena senza rinunciare a svolgere il ruolo di madre. All'iniziativa hanno preso parte il segretario generale regionale del'UIL PAPP Campania Domenico de Benedictis, il segretario provinciale UILPAPP Avellino Franco Volino, il responsabile GAU UILPAPP Lauro, Maria Saccardi, presidente dell'associazione "Il Tappeto Volante", Giuseppina Tammaro avvocato di Diritto di famiglia e Curatore al Tribunale di Napoli consulente del 'associazione "Il Tappeto Volante", Carlo de Benedictis avvocato penalista consulente dell'associazione "Il Tappeto Volante". "L'incontro è stato entusiasmante, - sottolinea il sindacato in una nota - quello che possono trasmettere e dare i bambini sono emozioni uniche e proprio per questo dobbiamo tanto a loro, per un futuro migliore, loro sono la speranza di una sempre più migliore società".

