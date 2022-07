Carceri: sindacati denunciano nuova aggressione a Torino

TORINO, 31 LUG - La scorsa notte una detenuta di origini straniera nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, "dopo essersi barricata in cella e avere rotto i vetri in plexiglas della finestra, ha aggredito tre poliziotte intervenute con gli scudi per tutelare l'incolumità fisica della donna". Una delle agenti ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso ed è stata dimessa con giorni 7 di prognosi. A darne la notizia, in una nota, le sigle sindacali del comparto sicurezza Sappe, Osapp, Uil Pa Pp, Sinappe, Fns Cisl e Cgil Pp che dichiarano: "L'episodio, non isolato, si connota di ancor più gravità per il clima di violenza cui si assiste e, che compromette la sicurezza e la tutela del principio stesso di giustizia - dicono i sindacati -. Non possiamo che richiamare il rispetto di ciascuna figura operante all'interno del carcere e pretendere, arrivati a questo punto, che l'Amministrazione Penitenziaria periferica e centrale prenda formale consapevolezza di episodi che ormai rischiano di caratterizzare gli ambienti delle carceri italiane e, si adoperi con assoluta urgenza per la tutela di tutto il personale penitenziario".

