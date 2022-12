Carceri: Uilpa,4 agenti aggrediti a Como

MILANO, 31 DIC - Quattro poliziotti al pronto soccorso sarebbero il bilancio di alcune aggressioni avvenute ieri alla Casa Circondariale di Como. Lo ha riferito la Uilpa della Polizia Penitenziaria che denuncia anche il grave sottorganico del personale. "Una giornata di ordinaria follia - si legge in una nota - dove un detenuto, che si sarebbe reso già protagonista di un'aggressione non oltre 10 giorni addietro, avrebbe assalito un agente di sezione e successivamente un ispettore accorso in suo aiuto. Nel frattempo un altro detenuto situato provvisoriamente al repartino sito presso l'ospedale cittadino avrebbe iniziato a distruggere il luogo in cui era ristretto richiedendo l'intervento anche di alcune volanti della Polizia di Stato. E' ciò che si verifica in una Circondariale che sconta una carenza d'organico dell' 80% rispetto al previsto in un ruolo chiave come quello di sovrintendente, di oltre il 50% per quanto riguarda una figura professionale cruciale nel sistema detentivo, ossia quello dei Funzionari Giuridici-Pedagogici".

