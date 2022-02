Carnevale: 145mila presenze nel weekend a Venezia

VENEZIA, 20 FEB - Il secondo weekend di Carnevale a Venezia si chiude con 145 mila presenze nella città storica, 75 mila nella sola giornata di domenica. Rispetto a sabato è aumentato il numero di turisti provenienti dalle città del Veneto, che tradizionalmente preferiscono la domenica: sono stati 21 mila rispetto agli 8 mila di ieri. Non sono mancati gli ospiti da fuori regione (20 mila circa) e soprattutto i cittadini stranieri, 34 mila. Secondo l'analisi delle celle telefoniche elaborata nella Smart Control Room del Comune, al Tronchetto, sono state registrate presenze da centinaia di nazioni; la maggior parte dei turisti esteri provenivano da Francia (21%), Spagna (13%), Gran Bretagna (12%) e Germania (10%). In centro storico, da Piazza San Marco, a Riva degli Schiavoni, e nelle calli si sono riviste quest'anno maschere bellissime e scenografiche, per la gioia dei fotografi e dei cacciatori di selfie

