Caro bollette, chiude l'unico supermercato di un paese

CESENA, 29 SET - Da domani chiude l'unico supermercato della zona e per i residenti sarà un problema non da poco fare la spesa. Accade a San Giorgio, frazione di Cesena. La causa della chiusura, spiega la proprietà, è il caro bollette. Circa 6mila euro al mese solo per il gas, a cui vanno aggiunte tutte le altre utenze e le altre spese di gestione. In pratica già da tempo il punto vendita apre ogni mattina con un grosso passivo che cresce di ora in ora e che non viene compensato dagli incassi. Da qui la decisione, sofferta ma inevitabile spiegano, dato che i conti erano in passivo da tempo, di abbassare la serranda. Rimangono senza lavoro le due commesse del punto vendita. Grossi problemi per chi deve trovare un altro negozio in cui rifornirsi del necessario: San Giorgio ha circa 2mila residenti, ma con gli abitati limitrofi si arriva a oltre 4mila persone. La popolazione è mediamente anziana, in molti non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente e, se non ci saranno soluzioni al caso, solo l'aiuto dei familiari e dei vicini automuniti permetterà di riempire la borsa della spesa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA