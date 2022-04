Carol Maltesi: gli amici lanciano raccolta fondi per il figlio

MILANO, 14 APR - L'avevano conosciuta solo per un paio di giorni, quando lo scorso settembre avevano girato insieme dei video a Milano, ma appena i carabinieri hanno divulgato la descrizione dei tatuaggi di quel corpo trovato a pezzi in alcuni sacchi della spazzatura in un dirupo, hanno subito capito che quella donna era Carol Maltesi. Si sono subito messi in moto sia sui loro profili social sia contattando un'amica comune, la stessa che ha convinto Davide Fontana, reo confesso dell'omicidio della 26enne, a recarsi dai carabinieri per denunciare la scomparsa della giovane. Qui il bancario è caduto in contraddizione, finendo per confessare l'assassinio della giovane madre, che si voleva allontanare da lui. Ora i due giovani, coppia sulla vita e sul lavoro, Juan Caravella e la sua compagna Ginevra, insieme all'artista Shade, loro amico, hanno lanciato una campagna fondi per aiutare il figlio di sei anni di Carol, che abita nel veronese con il padre. La raccolta è subito stata condivisa sui social dal padre della ragazza, Fabio Maltesi, che a sua volta ha lanciato una richiesta di aiuto economico per i funerali della figlia. "Quando i riflettori dei media si spengono - si legge su Go Fund me - le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol, rimasto prematuramente senza la figura materna, oggi ha bisogno di tutti noi e per lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita".

