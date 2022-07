Carro attrezzi giù da raccordo, muore conducente

PERUGIA, 08 LUG - Il conducente di un carro attrezzi è morto in un incidente avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle dove il mezzo è precipitato da un cavalcavia alle porte del capoluogo umbro. L'uomo, della zona, è morto sul colpo. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale. Dopo un volo di diverse decine di metri, il mezzo è finito in un terreno sottostante al raccordo. Non lontano da un'altra strada, nella zona di via Settevalli. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Prepo e San Faustino lungo la carreggia verso Bettolle. Il mezzo ha divelto le barriere laterali del viadotto 'Settevalli' finendo nell'area sottostante. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia stradale anche i vigili del fuoco, personale del 118 e i tecnici Anas.

