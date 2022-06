Cartabia a Cagliari, primo incontro con vertici del Tribunale

CAGLIARI, 24 GIU - La ministra della Giustizia Marta Cartabia è a Cagliari per parlare di uffici giudiziari, carceri e giustizia riparativa e inaugurare un laboratorio dedicato al ricondizionamento dei modem di rete. Prevista in mattinata la firma, insieme al ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in collegamento dal carcere di Torino, del memorandum d'intesa del Programma "Lavoro carcerario": un progetto in collaborazione con gli operatori delle telecomunicazioni per aumentare le opportunità professionali dei detenuti nei settori Tlc e Ict e favorirne il reinserimento sociale. La ministra ha già incontrato i vertici della Corte d'appello e degli uffici giudiziari del Tribunale di Cagliari Gemma Cucca, presidente corte d'appello e Luigi Patronaggio, procuratore generale. E ora è nell'aula magna per un incontro pubblico insieme a Cucca e Patronaggio.

