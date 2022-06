Cartabia: presto decreti per applicare giustizia riparativa

SASSARI, 23 GIU - "La giustizia riparativa è già una realtà nel nostro Paese e in tanti altri al mondo, Si tratta ora di creare una struttura normativa che permetta di diffondere questo essenziale strumento per la risoluzione dei conflitti, offrendolo in particolare nell'ambito della giustizia penale. Stiamo approvando dei decreti legislativi che vanno in questa direzione". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia a Sassari, prima di entrate a visitare il carcere di Bancali, tappa del tour sardo della Guardasigilli. L'esponente del Governo Draghi, stamattina, ha partecipato, sempre a Sassari, a un convegno del Forum Europeo per la Giustizia Riparatoria e domani sarà a Cagliari, al carcere di Uta.

