Casinò: sentenza annullata, 8 mln già incassati da Regione Vda

AOSTA, 11 APR - La Regione Valle d'Aosta aveva già incassato oltre otto milioni di euro dai 18 consiglieri regionali, attuali e passati, che erano stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire un danno erariale di 16 milioni per aver deliberato una ricapitalizzazione da 60 milioni di euro del Casinò di Saint-Vincent, società a totale partecipazione pubblica. Si pone ora la questione della restituzione, dopo l'annullamento da parte della Consulta della sentenza 350/2021 della terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti. "Se la Consulta annullasse la sentenza - aveva detto all'ANSA nei giorni scorsi il procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, Giuseppe De Rosa, - ci sarebbe in primis un problema per la Regione riguardo alla restituzione dei soldi che ha già incassato. Ha già ricevuto oltre otto milioni di euro, mi sono sincerato che ci sono coperture di bilancio laddove la sentenza 350/2021 dovesse essere annullata".

