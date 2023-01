Caso Carabellò, la famiglia si oppone all'archiviazione

BOLOGNA, 09 GEN - La famiglia di Biagio Carabellò ha depositato l'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Bologna. L'operaio era scomparso nel 2015 a 46 anni e i suoi resti sono stati trovati il 23 marzo 2021 in un'area verde vicino nella zona del Parco Nord, in periferia. La Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio e due persone sono indagate, l'ex coinquilino di Biagio e una donna, che ereditò i beni della compagna, grazie a un testamento che poi si rivelò falso. Dopo il ritrovamento del cadavere era stata disposta una perizia per confermare l'identità e accertare le cause della morte e la conclusione è stata che il motivo del decesso non è determinabile. Secondo la Procura le indagini non hanno consentito di raggiungere un quadro probatorio sufficiente a carico degli indagati. Ma i familiari di Carabellò, assistiti dall'avvocato Barbar Iannuccelli, si oppongono all'archiviazione: "Vogliamo che un giudice terzo valuti con serenità tutti gli elementi oggettivi presenti in tutti questi anni di indagine - dice l'avvocato - Se la morte di un uomo ritrovato cadavere in un fosso a Parco Nord di Bologna deve rimanere inspiegabile, il problema rimane in capo a tutti noi".

