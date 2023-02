Cede palo di una giostra, feriti 15enni

MILANO, 18 FEB - Tre ragazzi di 15 anni sono rimasti feriti, non in maniera grave, a causa di un guasto meccanico avvenuto su una giostra a Bollate, nel Milanese. I due, ricoverati all'ospedale, non sono in condizioni preoccupanti. E' accaduto ieri sera in via Giuseppe Verdi, dove, come spiegato dai Vdf di Milano "a causa del cedimento strutturale del palo in cui viene posizionato il fiocco della giostra 'seggiolini volanti', i due ragazzi sono stati investiti dal cedimento".

