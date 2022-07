Centro: Toti, leadership Berlusconi come Luigi XIV

GENOVA, 13 LUG - "Pensare che ci sia un centro per diritto divino perché 'l'Etat c'est moi' (Lo Stato sono io, ndr), come ha detto un altro sovrano assoluto tanti anni fa, non è finita benissimo. Io spero che Berlusconi finisca bene, ma non mi sembra la strada giusta". Così il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro Giovanni Toti a SkyTg24 paragona la leadership di Silvio Berlusconi contrario "a un nuovo cantiere per costruire il centro politico del Paese già rappresentato da Forza Italia" alla monarchia assoluta di Luigi XIV, il 'Re Sole'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA